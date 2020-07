Ερντογάν για την Αγία Σοφία: Ήταν και έγινε ξανά τζαμί - Προσευχήθηκαν 350.000 μουσουλμάνοι

Πηγή: Sabah.com.tr / CNN Turk/ sigmalive.com

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε να προκαλέσει στις δηλώσεις του και μετά το τέλος της προσευχής στην Αγία Σοφία. Συγκεκριμένα, ο «σουλτάνος» δήλωσε στις κάμερες των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων ότι «η Αγία Σοφία ήταν τζαμί και έγινε πάλι τζαμί. Επέστρεψε στην πραγματική της μορφή όμως θα παραμείνει ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς», δηλώνοντας, μάλιστα, πως έξω από τον ναό βρέθηκαν τουλάχιστον 350.000 πιστοί.

Εν συνεχεία ο Ερντογάν αποχώρησε για να επισκεφθεί τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή. Να θυμίσουμε πως νωρίτερα έψαλε απόσπασμα από το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφία, κατά τη διάρκεια της προσευχής στο μνημείο το οποίο από σήμερα λειτουργεί ως τζαμί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επευφημούμενος από πλήθος κόσμου και υποστηρικτές του, έφτασε στην Αγία Σοφία λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της προσευχής μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέγνωσε το Κοράνι.

Δείτε το βίντεο:

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH

Προηγουμένως, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) ανακοίνωσε τον διορισμό τριών ιμάμηδων και πέντε μουεζίνιδων για το «τέμενος Αγία Σοφία». Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό». Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού, τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Οι χώροι για τους πιστούς θα ξεκινήσουν να ανοίγουν σήμερα στις 10:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

«Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου». Δρόμοι και γραμμές του μετρό παρέμειναν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Ο Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που έρχονται στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19. Ο Μεχμέτ Μποϊνουκαλίν, ο Φερούχ Μουστουέρ και ο Μπουνιαμίν Τοπκούογλου είναι οι διορισμένοι ιμάμηδες, ανέφερε ο Αλί Ερμπάς.

Στις 10 Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, αποδέχθηκε αίτηση διαφόρων οργανώσεων και ακύρωσε κυβερνητική απόφαση του 1934 που απέδιδε στην Αγία Σοφία το καθεστώς μουσείου. Μόλις η απόφαση αυτή δημοσιοποιήθηκε, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Από πολύ νωρίς το πρωί έξω από την Αγία Σοφία έχουν συγκεντρωθεί πιστοί που θέλουν να συμμετέχουν στην προσευχή που θα γίνει στις 13:00. Οι πύλες της Αγίας Σοφίας ανοίγουν στις 10:00 και στην Κωνσταντινούπολη έχουν συρρεύσει μουσουλμάνοι απ’ όλο τον κόσμο για το γεγονός στο οποίο έχει στρέψει το βλέμμα της όλη η υφήλιος.

Άλλοι βρέθηκαν στην πλατεία, μπροστά απ’ την Αγία Σοφία από το βράδυ προκειμένου να προλάβουν να κρατήσουν χώρο για την πρωινή προσευχή.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω απ’ την Αγία Σοφία και κατευθύνουν τον κόσμο.

Λόγω κορωνοϊού, στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, θα εισέλθουν για την προσευχή μόνο όσοι να έχουν προσκλήσεις από το Diyanet, το Ανώτατο Θρησκευτικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρει ο τουρκικός Τύπος, το κτίριο αναμένεται να υποδεχθεί 1.000 έως 1.500 άτομα, ανάμεσά τους και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο.

Η κίνηση του ανώτατου ιμάμη με το ξίφος την ώρα της προσευχής στην Αγία Σοφία δεν ήταν τυχαία αλλά κρύβει πολύ μεγάλους συμβολισμούς, όπως επισημαίνει ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο twitter όπου έχει δημοσιεύσει και σχετικό βίντεο, ο ιμάμης ανέβηκε στον άμβωνα μέσα στην Αγία Σοφία υποβασταζόμενος από ένα οθωμανικό ξίφος.

Και αυτή η κίνηση παρουσία όλης της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος συμβολίζει την εκπλήρωση των νεοοθωμανικών ονείρων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δείτε την ανάρτηση

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword ??to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.

Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2