Ερντογάν: «Κράτος-τρομοκράτης το Ισραήλ, διαπράττει εγκλήματα πολέμου, Νετανιάχου το λέω, πλησιάζει το τέλος σου» - Βίντεο

Ζήτησε επίσης να δικαστούν οι ηγέτες του Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και επανέλαβε την άποψή του -και τη θέση της Τουρκίας- ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in a speech before the parliament:

Israel is a terror state that is committing state terrorism

I call upon Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare Israel's nuclear arsenal

I say to Netanyahu, your end is nearing

We never… pic.twitter.com/U0ncWIGiB3