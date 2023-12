Ερντογάν: Ο Νετανιάχου θα δικασθεί ως εγκληματίας πολέμου

Κατά την διάρκεια ομιλίας του σε σύνοδο του Οργανιμσού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Γάζα είναι παλαιστινιακό έδαφος και θα ανήκει πάντα στους Παλαιστίνιους.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan:

Netanyahu, the butcher of Gaza, is not only a war criminal.

He will definitely be put on trial in same way Miloševic was tried as the butcher of Gaza. pic.twitter.com/X89twvgAX7