Ερντογάν: Ο Χαφτάρ είναι πραξικοπηματίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

«Πρώτα απ’ όλα, ο Χαφτάρ είναι πραξικοπηματίας», δήλωσε ο Ερντογάν. «Σε αυτή τη φάση, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα ποια είναι η ταυτότητα του Χάφταρ. Είναι ένας άνθρωπος που και στο παρελθόν έχει προδώσει τους ανωτέρους του. Δεν είναι δυνατόν να αναμένει κανείς έλεος και κατανόηση από κάποιον σαν αυτόν για την εκεχειρία», πρόσθεσε.

«Συνεχίζει τις επιθέσεις με όλα τα μέσα. Ωστόσο, δεν θα τα καταφέρει».

