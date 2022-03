Ερντογάν σε Πούτιν: Μπορείτε να συναντηθείτε με τον Ζελένσκι στην Τουρκία

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος προσφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του να φιλοξενήσει τον ίδιο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες «στην Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Ο Ερντογάν επέμεινε επίσης «στην ανάγκη να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι» ώστε να επιτραπεί στους αμάχους να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες ζώνες, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

