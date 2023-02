Ερντογάν: Τρίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 επαρχίες - Πάνω από 5.000 νεκροί συνολικά

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον πρόεδρο και στο υπουργικό συμβούλιο να παρακάμψουν τη Εθνοσυνέλευση στη θέσπιση νέων νόμων και να περιορίσουν ή να αναστείλουν δικαιώματα και ελευθερίες όπως θεωρούν απαραίτητο.

"Αποφασίσαμε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσουμε πως οι επιχειρήσεις εκτελούνται γρήγορα", ανέφερε ο Ερντογάν στη δεύτερη ομιλία του μετά τον πρώτο σεισμό που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει τρεις μήνες -- κάτι που σημαίνει πως θα λήξει λίγο πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου. Θα μπορούσε επίσης να παραταθεί. Η προηγούμενη φορά που ο Ερντογάν είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν τον Ιούλιο του 2016 έπειτα από την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Ο Ερντογάν είπε ακόμη πως 70 χώρες προσέφεραν βοήθεια στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και πως οι αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν ξενοδοχεία στην Αττάλεια, ένα τουριστικό θέρετρο στη νότια Τουρκία, ώστε να στεγάσουν προσωρινά ανθρώπους που επλήγησαν από τους σεισμούς. Είπε πως ο απολογισμός των νεκρών στην Τουρκία αυξήθηκε στους 3.549.

