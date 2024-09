Ερυθρά Θάλασσα: Δεν είναι προς το παρόν δυνατή η ρυμούλκηση του «Sounion»

Οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση γνωστοποίησαν ότι δεν είναι δυνατή για την ώρα η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής, καθώς δεν κρίνεται ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια η ρυμούλκηση.

Εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται ήδη από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Στόχος της επιχείρησης «Ασπίδες» παραμένει η παροχή προστασίας στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Since September 1st, 2024, EUNAVFOR ASPIDES assets have been engaged in protecting the tugs involved in the MV SOUNION salvage operation, aiming to facilitate the prevention of an unprecedented environmental disaster in the region.

