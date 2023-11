Ερυθρά Θάλασσα: Οι αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν την κατάληψη ισραηλινού εμπορικού πλοίου - Διαψεύδει το Ισραήλ

«Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Τουρκία με προορισμό την Ινδία. Σε αυτό επέβαιναν πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κανείς Ισραηλινός. Δεν πρόκειται για ισραηλινό πλοίο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

The hijacking of a cargo ship by the Houthis near Yemen in the southern Red Sea is a very grave incident of global consequence.

The ship departed Turkey on its way to India, staffed by civilians of various nationalities, not including Israelis. It is not an Israeli ship.