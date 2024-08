Ερυθρά Θάλασσα: Στις φλόγες για τέταρτη ημέρα το υπό ελληνική σημαία τάνκερ Sounion μετά την επίθεση των Χούθι

Η δύναμη, που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε πως παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

Η αποστολή Ασπίδες πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διαρροή πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

