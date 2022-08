Εσθονία: Φοβάται διχασμό της χώρας λόγω του σοβιετικού παρελθόντος

Η Εσθονία, που αποτελούσε κάποτε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και σθεναρός υποστηρικτής της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, φοβούμενη - όπως και οι γειτονικές δημοκρατίες της Βαλτικής - ότι θα είναι ο επόμενος στόχος.

Ωστόσο, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της, που ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια, είναι εθνοτικοί Ρώσοι και η κυβέρνηση ανησυχεί μήπως η μειονότητα περιέλθει υπό την επιρροή του πρώην επικυρίαρχου της.

Join the Freedom Train! Follow the last Russian tank to Tallinn! #Narva pic.twitter.com/Gt129wtPhX

Σήμερα οι εσθονικές αρχές στην πόλη Νάρβα , απομάκρυναν με γερανό ένα σοβιετικό άρμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με πλάνα που έδειξε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ERR. Την επιχείρηση ανέλαβε ο στρατός, δήλωσε η αστυνομία στο πρακτορείο ειδήσεων BNS.

?? #BreakingNews#Estonia ????: In #Narva (#Estonia), the authorities have started the demolition of the T-34 tank, a monument to Soviet soldiers.

For some unknown reason, the wreckers put on balaclavas to dismantle the monument.??#Russia ???? #Donbass ???? #Zaporijjia ????#Ukrainepic.twitter.com/qV0lqUABOZ