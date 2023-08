Ethan Suplee: Ο Αμερικανός ηθοποιός που έχασε 134 κιλά-Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του

Ο 47χρονος καλλιτέχνης, τα τελευταία χρόνια «παλεύει» με διατροφικές διαταραχές με αποτέλεσμα- στο αποκορύφωμα του προβλήματος- να αγγίξει σχεδόν τα 240 κιλά.

Λίγο μετά την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στην κωμωδία «My name is Earl», από το 2005 έως το 2009, άρχισε να χάνει βάρος και όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για να προωθήσει την ταινία Unstoppable το 2010, είχε χάσει περισσότερα από 134 κιλά.

«Μετά το My Name Is Earl, άρχισα να κάνω ποδήλατο μανιωδώς», είχε πει σε δηλώσεις του το 2017. «Πραγματικά είχα αδυνατίσει αρκετά- είχα 9% σωματικό λίπος. Αλλά έκανα ποδήλατο έξι με οκτώ ώρες την ημέρα, επί έξι ημέρες».

