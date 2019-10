Έτοιμη η Τουρκία για εισβολή στη Συρία – Κούρδοι: Μας βομβαρδίζουν

ΦΩΤΟ: AFP

Ενισχύοντας την εντύπωση ότι επίκειται μια επίθεση εναντίον των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι «όλες οι προετοιμασίες ενόψει μιας επιχείρησης έχουν ολοκληρωθεί».

Τη Δευτέρα το βράδυ ο τουρκικός στρατός έστειλε ενισχύσεις, κυρίως άρματα μάχης, στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου χθες συγκεντρώθηκαν και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

Δημοσιογράφος του AFP είδε στην πόλη Ακτσάκαλε αυτοκινητοπομπή που αποτελούνταν από δεκάδες οχήματα. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, τα οχήματα μετέφεραν κυρίως κατασκευαστικά υλικά, μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Turkish military vehicles head to the border with Syria in Sanliurfa province.

Turkey says it is ready for an offensive into northern Syria, while @realDonaldTrump insists the US has not abandoned its Kurdish allies who would be targeted in the assault

?? @Kilicbilpic.twitter.com/EWHNp4tn6D