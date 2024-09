Έτσι ανατινάχθηκαν ταυτόχρονα οι βομβητές στον Λίβανο - Πού κατασκευάστηκαν

Σε κλοιό φόβου και σύγχυσης τελεί ο Λίβανος έπειτα από την συντονισμένη επίθεση στη χώρα με στόχο τη Χεζμπολάχ. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.800 τραυματίστηκαν – οι 170 σε κρίσιμη κατάσταση – από τις ταυτόχρονες εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες σε εκατοντάδες βομβητές που ανήκαν σε μέλη της οργάνωσης, αλλά και σε πολίτες. Εκρήξεις αναφέρθηκαν και στη Συρία, όχι όμως στη Γάζα.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ χθες κρύβοντας εκρηκτικό υλικό μέσα σε μια νέα παρτίδα βομβητών παραγωγής Ταϊβάν που εισήχθησαν στο Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Οι βομβητές, τους οποίους η Χεζμπολάχ είχε παραγγείλει από την Gold Apollo στην Ταϊβάν, είχαν παραποιηθεί πριν φτάσουν στον Λίβανο, σύμφωνα με ορισμένους από τους αξιωματούχους. Οι περισσότεροι ήταν το μοντέλο AP924 της εταιρείας, αν και άλλα τρία μοντέλα της Gold Apollo συμπεριλήφθηκαν επίσης στην αποστολή.

Security sources contacted by Clash Report confirm that Israel has planted explosives inside pagers supplied to Hezbollah. At least 3 types of pagers were planted with bombs: Motorola LX2 Teletrim Gold Apollo Rugged Pager AR924 pic.twitter.com/InAT0ebsmt — Clash Report (@clashreport) September 17, 2024

Οι μικρές συσκευές της κατασκευάστριας Gold Apollo της Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες προτού φθάσουν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις πηγές. Μερικές δεκάδες γραμμάτια εκρηκτικής ύλης —ως και 57 γραμμάρια— τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία των βομβητών αυτών, μαζί με πυροκροτητές, διευκρινίζεται σε δημοσίευμα των ΝΥΤ

Στις 15:30 στον Λίβανο μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ έφθασε στις συσκευές, κάνοντάς τις να ηχήσουν για αρκετά δευτερόλεπτα, και κατόπιν πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τις πηγές.

Πάνω από 3.000 δείγματα, κυρίως του μοντέλου AP924, είχαν παραγγελθεί από το λιβανικό κίνημα στην εταιρεία Gold Apollo της Ταϊβάν, πάντα κατά τους New York Times.

Οι πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας συνάδουν με τη θεωρία, που διατύπωσαν αρκετοί ειδικοί χθες, κατά την οποία οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μπόρεσαν να παρεισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολάχ και να σχεδιάσουν την ενέργεια.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα τόνισε νωρίτερα χθες ότι «οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν μέρος παρτίδας η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από τη Χεζμπολάχ, αποτελούμενης από 1.000 κομμάτια», και κατ’ αυτήν υπέστησαν «πειρατεία στην πηγή».

At least nine people were killed and hundreds injured as of Tuesday afternoon after pagers simultaneously exploded in parts of Lebanon and Syria. The pagers were newly obtained by Hezbollah members after its leader ordered them to cease using cellphones. pic.twitter.com/rjtXjnzReR — Newsweek (@Newsweek) September 17, 2024

Ωστόσο η εταιρεία Gold Apollo της Ταϊβάν με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι δεν κατασκεύασε τους βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην έκρηξη στον Λίβανο.

Η Gold Apollo, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι κατασκεύασε τους βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση και είπε ότι το μοντέλο κατασκευάστηκε με άδεια από μια εταιρεία που προσδιόρισε ως BAC.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία, εξουσιοδοτήσαμε την BAC να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της επωνυμίας μας για πωλήσεις προϊόντων σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά ο σχεδιασμός και η κατασκευή των προϊόντων αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την BAC», δήλωσε η Gold Apollo.

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την BAC, αλλά νωρίτερα είπε ότι είχε έναν Ευρωπαίο διανομέα ο οποίος διέθετε άδεια χρήσης της επωνυμίας της.

Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων της Ταϊβάν δήλωσε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το τμήμα εξαγωγών, δεν υπήρξε καταγραφή άμεσων αποστολών βομβητών Gold Apollo στον Λίβανο τα τελευταία δύο χρόνια.

«Η εταιρεία εξήγαγε 40.929 σετ μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί ήταν ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν είχαν εκ των προτέρων γνώση για την επίθεση και δεν είχαν παίξει κανένα επιχειρησιακό ή μυστικό ρόλο στις εκρήξεις. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Ματ Μίλερ αρνήθηκε να σχολιάσει ποιος βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις και πρόσθεσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» πώς θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Οι δρόμοι γέμισαν αίμα» – Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν το μακελειό

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο CNN πώς άνθρωποι κείτονταν τραυματισμένοι στους δρόμους της πρωτεύουσας του Λιβάνου μετά τις φονικές εκρήξεις.

Ένας άνδρας περιέγραψε τις σκηνές που αντίκρισε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού αφού διάβασε για τις εκρήξεις στο διαδίκτυο. «Βγήκαμε στους δρόμους και βρήκαμε το προάστιο σαν να ήταν μια πόλη ζόμπι», είπε. Τραυματίες κείτονταν σκορπισμένοι στους δρόμους, είπε, προσθέτοντας ότι και κάποιοι φίλοι του ήταν μεταξύ αυτών.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι οδηγούσε προς τη δουλειά του όταν είδε ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού και ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος. «Εκπλαγήκαμε που υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι… υπήρχε αίμα στους δρόμους και άνθρωποι μεταφέρονταν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Αλλά δεν ξέραμε τι συνέβαινε», είπε.

«Αυτή η συσκευή δεν ήταν μόνο στα χέρια ανθρώπων που ανήκουν στη [Χεζμπολάχ], αλλά στα χέρια όλων των ανθρώπων. Υπήρχαν άνθρωποι που εργάζονταν στον τομέα της ασφάλειας που χρησιμοποιούσαν αυτή τη συσκευή και τραυματίστηκαν επίσης», είπε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είδε φίλο του να τραυματίζεται.

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.Επίσης ένα δεκάχρονο κορίτσι σκοτώθηκε στον ανατολικό Λίβανο από την έκρηξη βομβητή του πατέρα της, μέλους της Χεζμπολάχ, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Local media in Lebanon have reported that dozens of Lebanese Resistance were injured as a result of an explosion of pager devices held by #Hezbollah Resistance fighters in Dahieh, south #Beirut. pic.twitter.com/mTLJJTliBk — IPNA (@irannewsvideo) September 17, 2024

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι είναι «εξ ολοκλήρου υπεύθυνο» για την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών μελών της οργάνωσης στον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή του το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «θα λάβει δίκαιη τιμωρία» μετά από «αυτή την εγκληματική επίθεση».

Τουλάχιστον 2.800 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μαχητές της Χεζμπολάχ και υγειονομικοί, τραυματίστηκαν σήμερα όταν οι βομβητές που χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν εξερράγησαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε πως η πυροδότηση των βομβητών ήταν η «μεγαλύτερη παράβαση ασφαλείας» που έχει υποστεί η οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ που μετράει σχεδόν έναν χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήματα του Reuters για τις πυροδοτήσεις.