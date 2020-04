Eurogroup: Συμφωνία πακέτου μέτρων ύψους 500 δισ. ευρώ για την στήριξη των χωρών της ΕΕ

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Σύμφωνα με τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών Γούπκε Χούκστρα «μετά από μακρές και έντονες συνομιλίες τις τελευταίες δύο ημέρες, το Eurogroup κατέληξε σε ένα καλό συμπέρασμα σήμερα. Κάναμε λογικές συμφωνίες μαζί για την Ευρώπη και την Ολλανδία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση του κορωνοϊού».

«Έχουμε θέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο στο τραπέζι που θα βοηθήσει τις χώρες να χρηματοδοτήσουν το ιατρικό κόστος, το οποίο θα βοηθήσει τις εταιρείες και τους εργαζομένους μας. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη οικοδόμηση των εθνικών μας οικονομιών», ανέφερε.

«Ο ESM μπορεί να παρέχει οικονομική βοήθεια σε χώρες χωρίς όρους για ιατρικά έξοδα. Θα διατεθεί επίσης για οικονομική στήριξη, αλλά με όρους. Αυτό είναι δίκαιο και λογικό», σημειώνει.

«Είμαστε και θα παραμείνουμε αντίθετοι στα ευρωομόλογα. Πιστεύουμε ότι αυτή η ιδέα δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την Ευρώπη ή την Ολλανδία», εξηγεί.

«Επιπλέον, συμφωνήσαμε για πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες μας, στήριξη της αγοράς εργασίας μας με το ΠΔΠ και πρόσθετη υποστήριξη για ιατρική υποστήριξη σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο έκτακτης ανάγκης στο οποίο οι χώρες μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά», σημειώνει.

«Με αυτό το πακέτο θα βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάγκη βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουμε ανθεκτικές οικονομίες μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για ένα ισχυρό σημάδι ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», καταλήγει.

Οι αντιρρήσεις τη Ολλανδίας έχουν καμφθεί και η Ιταλία συμφωνεί με τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση από τον ESM. Σε σχέση με το μελλοντικό ταμείο για την ανάκαμψη, οι Υπουργοί παραπέμπουν το θέμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να εξετάσουν «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Τι αναφέρει το κέιμενο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κείμενο αναφέρει ότι η μόνη απαίτηση πρόσβασης στην πιστωτική γραμμή του ESM (το μεγάλο ζητούμενο της διαπραγμάτευσης) θα είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, που ζητούν στήριξη, θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή πίστωσης για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση του άμεσου και έμμεσου κόστους της πανδημίας, των υγειονομικών μέτρων, των μέτρων θεραπείας και πρόληψης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ο Μάριο Σεντένο θα στείλει επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ, καταγράφοντας ποια κράτη τάσσονται υπέρ των corona bonds και ποια όχι.

Συνεχείς αναβολές και έντονες διαβουλεύσεις

Tο Eurogroup ξεκίνησε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10:30 το βράδυ, μετά απο απανωτές αναβολές, λόγω των συνεχών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργών και του έντονου παρασκηνίου προκειμένου να πειστούν Ολλανδία και Ιταλία στο τελικό κείμενο το οποίο θα αποτελεί την πρόταση για την οικονομική στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ μετά την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η αισιοδοξία Σεντένο

Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup, ο πρόεδρος Σεντένο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εξέφραζε την αισιοδοξία του δηλώνοντας ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως τόνισε «αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων».

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Σεντένο δήλωσε: «καθώς ξεκινάμε και πάλι την τηλεδιάσκεψη του eurogroup, διακυβεύονται πολλά. Καλώ όλους τους Υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουμε σε ένα γεναίο και φιλόδοξο πλάνο για να θωρακίσουμε τις οικονομίες μας, εις απάντηση σε αυτή την κοινή απειλή: ένα δίχτυ ασφαλείας για να προστατεύουσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες των Κρατών Μελών. Ένα πλάνο που μας δίνει ελπίδα να ξεπεράσουμε την κρίση, όσο βυθιζόμαστε προς την ύφεση».

«Είμαστε σε όλο αυτό όλοι μαζί", σημειώνει. Όλοι σε lockdown, με απώλειες που αυξάνονται με την ώρα και χωρίς τέλος ενόψει. Κάθε μέρα ενθυμούμαστε ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός σε σημαίες, φύλο, χρώμα, ή κοινωνικές τάξεις". "Δεν υπάρχουν επιβάτες της πρώτης γραμμής, ή κολυμπάμε όλοι ή βυθιζόμαστε. Είναι μια πραγματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης", προειδοποιεί. "Αυτό είναι παγκόσμιο».

«Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Πιστεύω, ακόμα πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού που είναι το θεμέλειο της Ένωσής μας», τονίζει.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup#COVID?19pic.twitter.com/C6TVYSbIET