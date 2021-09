Ευρωκοινοβούλιο: Η Φον ντερ Λάιεν μιλούσε και η Επίτροπος Bεστάγκερ... έπλεκε - BINTEO

Το σκηνικό κατέγραψε το τηλεοπτικό δίκτυο της ΕΕ, όμως δεν είναι σαφές τι ακριβώς έφτιαχνε. Παλαιότερα, είχε αναρτήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με πράσινους και κίτρινους ελέφαντες.

Η Βεστάγκερ είχε γράψει στο Twitter το 2018: «Το πλέξιμο σε βοηθά να παραμείνεις συγκεντρωμένος».

Δείτε την ανάρτηση του Reuters:

EU tech chief Margrethe Vestager knitted as the Commission chief Ursula von der Leyen gave a policy speech in Strasbourg https://t.co/khlo5kJr3Spic.twitter.com/1bHDNutyID