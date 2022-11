Ευρωπαϊκή Ένωση: Συστάσεις στον Έλον Μασκ για τις ψηφιακές υπηρεσίες του twitter

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση στις 9 Μαΐου, στην οποία ο Έλον Μασκ δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν και ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter Έλον Μασκ συζήτησαν την ετοιμότητα της εταιρείας να συμμορφωθεί με τον νέο νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA????

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL