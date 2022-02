Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: Πήρε... πίσω τον ναζιστικό χαιρετισμό του ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής

Σύμφωνα με το RT, τη στιγμή που έφευγε από την αίθουσα ο Άνγκελ Τζαμπάζκι, μέλος του κόμματος VMRO, κοντοστάθηκε, κοίταξε προς το βήμα του εκφωνητή και έτεινε το δεξί του χέρι, παραπέμποντας στον χαιρετισμό των ναζί.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, Άνγκελ Τζαμπάζκι μιλώντας στο Euronews, έκανε λόγο για ένα «ατυχές γεγονός, είναι απλά μία μεγάλη παρεξήγηση».

Συγκεκριμένα, ο ίδιος φέρεται να έστειλε επιστολή στους συναδέλφους του Ευρωβουλευτές, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του κάνοντας λόγο για «συκοφαντία και δυσφήμιση» και πως αντιμετώπισε τις κατηγορίες για ναζιστικό χαιρετισμό «με δυσπιστία» αλλά και ότι «είναι σοκαρισμένος».

«Απλά ήθελα να κάνω μία ταπεινή χειρονομία προς το προεδρείο. Σκεφτείτε την έκπληξή μου, να κατηγορηθώ για ναζιστικό χαιρετισμό», είπε.

Bulgarian MEP Angel Dzhambazki, from the far-right and ultra-nationalist VMRO (Bulgarian National Movement) party, and rapporteur of the report on lifting the immunity of MEPs Puigdemont, Comín and Ponsatí, makes the Nazi salute in the EU Parliament. pic.twitter.com/cX3r1GXrcN