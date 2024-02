Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Διαδήλωση αγροτών στις Βρυξέλλες - Η παρέμβαση της Κομισιόν

Το αγροτικό ζήτημα δεν περιλαμβάνεται επισήμως στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θεωρείται όμως βέβαιο από ευρωπαίους διπλωμάτες ότι είτε στο περιθώριο, είτε στο τραπέζι της Συνόδου, θα τεθεί προς συζήτηση από ευρωπαίους ηγέτες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις των αγροτών σε αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ.

Τη στιγμή που οι ευρωπαίοι ηγέτες θα προσέρχονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρκετές εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες από το Βέλγιο και άλλες χώρες της ΕΕ αναμένεται ότι θα έχουν ήδη κατακλύσει την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ζητώντας χαλάρωση των μέτρων της Πράσινης Συμφωνίας και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πυροσβεστική παρέμβαση επιχειρεί η Κομισιόν εν όψει της σημερινής Συνόδου Κορυφής, καθώς εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, προτείνει μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία, αλλά και να επιτραπεί στους αγρότες να παρεκκλίνουν για έναν χρόνο από κάποιους κοινοτικούς κανόνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παραταθούν κατά ένα χρόνο οι εξαιρέσειςσε δασμούς που αφορούν σε αγροτικά ουκρανικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, θέτοντας ταυτόχρονα ένα είδους φρένο σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλόγιστη εισαγωγή σε πουλερικά, αυγά και ζάχαρη. Ωστόσο, αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν χαροποίησε ιδιαίτερα μια μερίδα κρατών μελών – μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Brussels tonight, where dozens of tractors - some predict up to 1000 - are rolling into the capital as part of recent European farmer protests pic.twitter.com/kbwlm8UM98