Ευρώπη: Στους 19 οι νεκροί από την καταιγίδα «Boris»

Ένας πυροσβέστης είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή, και χθες, Δευτέρα, ανακοινώθηκαν οι θάνατοι τριών ανδρών, ηλικίας 40-50 ετών, 70 και 80 ετών.

Storm Boris is now affecting Italy, causing flooding in Pescara this morning.... pic.twitter.com/w066MfV9OT

Η καταιγίδα Μπόρις σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη: εκτός από τα πέντε θύματα στην Αυστρία, η Ρουμανία έχει καταγράψει μέχρι στιγμής επτά θανάτους, η Πολωνία τέσσερις και η Τσεχική Δημοκρατία τρεις καθώς και οκτώ αγνοούμενους.

Μπορεί οι μετεωρολογικές συνθήκες να βελτιώνονται σε πολλά μέρη, όμως το έδαφος παραμένουν πλημμυρισμένο και οι ποταμοί υπερχειλίζουν με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τον πληθυσμό να συνεχίσει να είναι πολύ προσεκτικός.

Στην Αυστρία, 26 χωριά εξακολουθούν να παραμένουν αποκλεισμένα από τον έξω κόσμο και ενώ ο ήλιος επανήλθε, «ανακαλύπτουμε το εύρος της καταστροφής», σύμφωνα με την κυβερνήτη Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ.

Συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν 33.000 επεμβάσεις αφότου ξεκίνησαν οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή.

Devastating floods sweep Central Europe!

At least 17 dead due to Storm "Boris", one of the region's worst in decades - CNN.

Poland, Czech Republic, Romania, Austria & Hungary severely affected. #StormBoris#Floods#CentralEuropepic.twitter.com/lmMHSKDtQL