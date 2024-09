Ευρώπη: Τουλάχιστον 23 νεκροί από την κακοκαιρία «Boris»

Το τέταρτο θύμα στην Τσεχία, μια γυναίκα από το χωριό Κομπίλα ναντ Βιντνάβκου, στο βορειοανατολικό τμήμα, αγνοούταν από το πρωί της Κυριακής.

Storm Boris is now affecting Italy, causing flooding in Pescara this morning....pic.twitter.com/w066MfV9OT