Europol: Εξάρθρωσε παγκόσμιο εικονικό ιδιωτικό δίκτυο που χρησιμοποιούσε χάκερ για επιθέσεις

«Ο πάροχος VPN (...) χρησιμοποιούνταν για την διάπραξη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, όπως η ανάπτυξη λυτρισμικού και άλλες κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες», πρόσθεσε.

Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε το 2008 ήταν «μια δημοφιλής επιλογή για χάκερ» που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν μια συνδρομή 52 ευρώ για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της «προκειμένου να διαπράξουν τα εγκλήματά τους χωρίς να φοβούνται ότι θα εντοπιστούν από τις αρχές», συμπλήρωσε η Europol.

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονταν την πλατφόρμα για να διανείμουν κακόβουλο λογισμικό, σχεδιασμένο να διεισδύει ή να διαταράσσει συστήματα υπολογιστών.

«Άλλες περιπτώσεις έδειξαν τη χρήση της υπηρεσίας για τη δημιουργία υποδομών και επικοινωνιών πίσω από εκστρατείες επιθέσεων με λυτρισμικό, καθώς και την πραγματική ανάπτυξή τους», τόνισε η υπηρεσία.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας, εντοπίστηκαν περισσότερες από 100 εταιρείες που είχαν εκτεθεί σε κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται με πιθανά θύματα κυβερνοεπιθέσεων για να μετριάσουν την έκθεσή τους, ανέφερε η Europol.

Με επικεφαλής τη γερμανική αστυνομία του Ανόβερου, στην επιχείρηση συμμετείχαν ερευνητές από πολλές χώρες της ΕΕ, καθώς και ομόλογοί τους από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

