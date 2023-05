Europol: Σύλληψη 288 ανθρώπων που δραστηριοποιούνταν στο σκοτεινό διαδίκτυο

«Οι δυνάμεις της τάξης κατέσχεσαν την παράνομη πλατφόρμα (...) +Monopoly Market+ και συνέλαβαν 288 υπόπτους που εμπλέκονταν στην αγορά ή την πώληση ναρκωτικών στο σκοτεινό διαδίκτυο», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή υπηρεσία αστυνομίας με έδρα τη Χάγη.

Κατασχέθηκαν επίσης 850 κιλά ναρκωτικών και 117 πυροβόλα όπλα, πρόσθεσε η Europol, που συντόνισε τη διεθνή επιχείρηση "SpecTor", στην οποία συμμετείχαν εννέα χώρες.

Είχε προηγηθεί επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας το 2021 στη διάρκεια της οποίας είχε κατασχεθεί η εγκληματική υποδομή της πλατφόρμας πώλησης.

?? 288 dark web vendors arrested in major marketplace seizure.

Operation #SpecTor led to the seizure of:

?? EUR 50.8 million

?? 850 kg of drugs

?? 117 firearms

The #MonopolyMarket vendors arrested were also active on other illicit marketplaces.

More ??https://t.co/fDbWJbeFiMpic.twitter.com/086e1XMCUo