Eurostat: Στα 447,7 εκ. ο πληθυσμός της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2020 - Τι αναφέρει για την Ελλάδα

Την 1η Ιανουαρίου 2020, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με 27 κράτη μέλη έφτασε τα 447,7 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 12,8% σε σύγκριση με 513,5 εκατομμύρια σε 28 κράτη μέλη την 1η Ιανουαρίου 2019.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου (την 1η Φεβρουαρίου 2020), το οποίο οδήγησε τον πληθυσμό της ΕΕ να μειωθεί κατά 13%. Η συνολική μεταβολή του πληθυσμού στην ΕΕ των 27 ήταν θετική με 0,9 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους το 2019, λόγω της καθαρής μετανάστευσης. Η φυσική αλλαγή του πληθυσμού της ΕΕ ήταν αρνητική από το 2012, με περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις στην ΕΕ (4,7 εκατομμύρια θανάτους και 4,2 εκατομμύρια γεννήσεις το 2019), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα τη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού (11 Ιουλίου).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γερμανία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό (83,2 εκατομμύρια κατοίκους) που αντιπροσωπεύει το 18,6% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2020, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (67,1 εκατομμύρια ή 15,0%), την Ιταλία (60,2 εκατομμύρια ή 13,5%), την Ισπανία (47,3 εκατομμύρια ή 10,6%) και την Πολωνία (38,0 εκατομμύρια ή 8,5%). Δεκατέσσερα κράτη μέλη έχουν μερίδιο μεταξύ 1% και 5% του πληθυσμού της ΕΕ, ενώ οκτώ έχουν μερίδιο κάτω του 1%.

Ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10.724.600 το 2019 και 10.709.700 το 2020, (μείωση -1,4‰), στο 2,4% του συνόλου της ΕΕ.

Ο πληθυσμός της Κύπρου ήταν 875.900 το 2019 και 888.000 το 2020, (αύξηση 13,7‰), στο 0,2% του συνόλου της ΕΕ.

Ο πληθυσμός αυξήθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε εννέα. Η Μάλτα σημείωσε μακράν την υψηλότερη αύξηση του πληθυσμού (+ 41,7 ‰), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (+ 19,7 ‰), την Κύπρο (+ 13,7 ‰), την Ιρλανδία (+ 12,1 ‰) και τη Σουηδία (+ 9,5 ‰). Οι μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-7,0 ‰), τη Λετονία (-6,4 ‰), τη Ρουμανία (-5,0 ‰), την Κροατία (-4,4 ‰) και την Ιταλία (-1,9 ‰).

Επιπλέον, 4,2 εκατομμύρια μωρά γεννήθηκαν στην ΕΕ το 2019, 2,2% λιγότερα από ό, τι το προηγούμενο έτος. Τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων αργού το 2019 καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (12,1 ανά 1.000 κατοίκους), τη Γαλλία (11.2 ‰), τη Σουηδία (11.1 ‰), την Κύπρο (10.9 ‰) και την Ελλάδα (10.6 ‰). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων καταγράφηκαν στην Ιταλία (7,0 ‰), την Ισπανία (7,6 ‰), την Ελλάδα (7,8 ‰), τη Φινλανδία (8,3 ‰) και την Πορτογαλία (8,4 ‰). Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό γεννήσεων ήταν 9,3 ανά 1.000 κατοίκους.

Ακόμη 4,7 εκατομμύρια θάνατοι καταγράφηκαν στην ΕΕ το 2019, 0,9% λιγότεροι από τον προηγούμενο χρόνο. Το χαμηλότερο ποσοστό θανάτου αργού καταγράφηκε στην Ιρλανδία (6,3 ανά 1.000 κατοίκους). Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης στην Κύπρο (6,8 ‰), στο Λουξεμβούργο (6,9 ‰), στη Μάλτα (7,3 ‰) και στη Σουηδία (8,6 ‰). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό θανάτων καταγράφηκε στη Βουλγαρία (15,5 ‰), ακολουθούμενη από τη Λετονία (14,5 ‰), τη Λιθουανία (13,7 ‰), τη Ρουμανία (13,4 ‰) και την Ουγγαρία (13,3 ‰). Σε επίπεδο ΕΕ, το ακαθάριστο ποσοστό θανάτου ήταν 10,4 ανά 1.000 κατοίκους.

Κατά συνέπεια, η Ιρλανδία (με φυσική αλλαγή του πληθυσμού της + 5,8 ‰) παρέμεινε το 2019 το κράτος μέλος στο οποίο γεννήθηκαν οι περισσότεροι, ακολουθούμενη από την Κύπρο (+ 4,1 ‰), το Λουξεμβούργο (+ 3,1 ‰), τη Σουηδία (+ 2,5 ‰) και Γαλλία (+ 2,1 ‰).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ που σημείωσαν αρνητική φυσική αλλαγή το 2019, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις περισσότερο στη Βουλγαρία (-6,7 ‰), ακολουθούμενες από τη Λετονία (-4,7 ‰), τη Λιθουανία, την Ελλάδα και την Κροατία (από -3,9), την Ουγγαρία και Ρουμανία (από -3,8) και Ιταλία (-3,6h).

Σε επίπεδο ΕΕ, έντεκα κράτη μέλη σημείωσαν θετική φυσική αλλαγή και δεκαέξι κράτη μέλη κατέγραψαν αρνητική φυσική αλλαγή το 2019.