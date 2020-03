Εurostat: Στους 612.700 οι αιτούντες άσυλο στην ΕΕ το 2019 - Αύξηση 12%

Tο 2019, 612.700 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά υπέβαλαν αίτηση για διεθνή προστασία στα 27 Kράτη Mέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σημειώνοντας αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2018 (549.000), αλλά μένοντας περίπου στο ήμισυ του αριθμού που καταγράφηκε στο έτος αιχμής 2015, όταν καταχωρήθηκαν 1 216 900 αιτήσεις ασύλου για πρώτη φορά. Τα στοιχεία αυτά δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αναλυτικά σε σχέση με του αιτούντες, η Συρία (74.400 πρώτους αιτούντες) και το Αφγανιστάν (52.500) συνέχισαν να είναι η κύριες ιθαγένειες των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στα Κ-Μ της ΕΕ το 2019, και ακολουθεί η Βενεζουέλα (44.800), η οποία ανέβηκε από την πέμπτη θέση το 2018 στην τρίτη το 2019, αντιπροσωπεύοντας το 28% όλων των υποψηφίων, αναφέρει η Εurostat.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις χώρες της πρώτης γραμμής, στην Ελλάδα ο αριθμός των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά αυξήθηκε από 64 975 το 2018 σε 74 910 το 2019 ή κατά 15%, ήτοι 12,2% του συνόλου της ΕΕ ή 6 985 υποψήφιοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ανάμεσα στους αιτούντες οι κυριότερες χώρες προέλευσης ήταν το Αφγανιστάν 23 665 ή 32%, η Συρία 10 750 ή 14% και το Πακιστάν 6 420 ή 9%.

Στην Κύπρο ο αριθμός των αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά αυξήθηκε από 7 610 το 2018 σε 12 695 το 2019 ή κατά 67%, αντιπροσωπεύοντας το 2,1% του συνόλου της ΕΕ, ή 14 495 αιτούντες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, το υψηλότερο κατά κεφαλή ποσοστό με διαφορά στην ΕΕ. Οι κύριες εθνικότητες στην Κύπρο είναι οι Σύροι 2 550 ή 20%, οι Γεωργιανού 1 490 ή 12% και οι Ινδοί 1 425 ή 11%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη Eurostat, με 142 400 πρώτους αιτούντες που καταχωρήθηκαν το 2019, η Γερμανία αντιπροσώπευε το 23% του συνόλου των αιτούντων την πρώτη φορά στα Κ-Μ της ΕΕ. Ακολουθούν από κοντά η Γαλλία (119.900 ή 20%) και η Ισπανία (115.200 ή 19%), η Ελλάδα (74.900 ή 12%) και η Ιταλία (35.000 ή 6%).

Μεταξύ των Κ-Μ της ΕΕ με περισσότερους από 5.000 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά το 2019, ο αριθμός των αιτούντων αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην Ισπανία (+ 118% ή 62.400 περισσότερους), η Κύπρος (+67%, ή 5 100 επιπλέον), η Σουηδία (+ 28% ή 5 000 επιπλέον), το Βέλγιο (+ 27% ή 5 000 ), η Ελλάδα (+ 15% ή 9 900), οι Κάτω Χώρες (+ 10% ή + 2 000) και η Γαλλία (+ 8% ή+ 8 500). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες σχετικές μειώσεις σημειώθηκαν σε Ιταλία (-34% ή -18 400), Γερμανία (-12% ή - 19 400) και Αυστρία (-7% ή - 800).

Η ιθαγένια Συρίας (12% του συνολικού αριθμού αιτούντων για πρώτη φορά) ήταν η κύρια ιθαγένεια των αιτούντων άσυλο το 2019, θέση που κατείχε κάθε χρόνο από το 2013. Από τους 74 400 Σύρους που ζήτησαν άσυλο για πρώτη φορά στην ΕΕ το 2019, περισσότεροι από τους μισούς καταχωρήθηκαν στη Γερμανία (39.300 ή 53%).

Με 52.500 αιτούντες για πρώτη φορά (ή 9% του συνόλου της ΕΕ) το 2019, η ιθαγένεια Αφγανιστάν ήταν η δεύτερη κύρια ιθαγένεια των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σχεδόν οι μισοί Αφγανοί (45%) έκαναν αίτηση στην Ελλάδα (23.700).

Η ιθαγένεια Βενεζουέλας (7% του συνολικού αριθμού αιτούντων για πρώτη φορά) ήταν η τρίτη κύρια ιθαγένεια και από τους 44 800 πολίτες της που ζήτησαν την πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγάλη πλειοψηφία (90%) έκανε αίτηση στην Ισπανία (40 300). Ενώ ο αριθμός των αιτούντων από τη Συρία μειώθηκε σε σύγκριση με το 2018 (-7% ή 5.700), ο αριθμός των Αφγανών και των πολιτών της Βενεζουέλας αυξήθηκε κατά 35% (13.600) και 102% (22.600) αντίστοιχα.

Επιπλέον, η Eurostat καταγράφει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων για πρώτη φορά αιτούντων το 2019 σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους καταγράφηκε στην Κύπρο (14.495 αιτούντες για πρώτη φορά ανά εκατομμύριο πληθυσμού), μπροστά από τη Μάλτα (8 108), την Ελλάδα (6 985) και το Λουξεμβούργο (3 585). Αντίθετα, ο χαμηλότερος αριθμός καταγράφηκε σε Σλοβακία (39 αιτούντες ανά εκατομμύριο πληθυσμού), Ουγγαρία (48), Πολωνία (73), Εσθονία (76) και Λετονία (93). Το 2019, στην ΕΕ ως σύνολο, υπήρχαν 1 371 αιτούντες άσυλο ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Η Eurostat, καταγράφει δε, ότι στο τέλος του 2019, 842 500 αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να τελούν υπό εξέταση από τις εθνικές αρχές. Στο τέλος του 2018, ο αριθμός αυτός ήταν ελαφρώς υψηλότερος (851 000).

Η Γερμανία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων που εκκρεμούσαν στην ΕΕ στα τέλη του 2019 (326 800 ή 39% του συνόλου της ΕΕ), έναντι Ισπανίας (133 000 ή 16%), της Ελλάδας (105 400 ή 13%) της Γαλλίας (74.400 ή 9%) και της Ιταλίας (47.000 ή 6%).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με περισσότερες από 5.000 εκκρεμείς αιτήσεις στα τέλη του 2019, ο αριθμός των αιτήσεων που εκκρεμούν αυξήθηκε περισσότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στην Κύπρο (+ 85% ή 8 600 περισσότερες εκκρεμείς αιτήσεις το 2019 από ό, τι το 2018), την Ισπανία (+ 69% ή 54 300 επιπλέον) και το Βέλγιο (+ 49% ή ακόμη 9 500).

Οι μεγαλύτερες σχετικές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (-54% ή 56.000 λιγότερες), στην Αυστρία (-29% ή 10 900 λιγότερες) και στη Σουηδία (-27% ή 10 100 λιγότερες).