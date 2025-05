Eurovision: Η EBU απειλεί με «ποινικές κυρώσεις» τους Ισπανούς σχολιαστές, επειδή αναφέρθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα - Real.gr

Αντιπαράθεση μεταξύ κοινού και χωρών προκαλεί τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2025.

Απόδειξη αυτού αποτελεί η πρόσφατη κίνηση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) που προειδοποίησε την ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE για πιθανές «ποινικές κυρώσεις» εάν επαναληφθούν αναφορές στον πόλεμο στη Γάζα, με αφορμή ορισμένα σχόλια των παρουσιαστών κατά τη μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision την περασμένη Πέμπτη.

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώθηκε σε έγγραφο που εστάλη την Παρασκευή στην Ana María Bordás, επικεφαλής της ισπανικής αντιπροσωπείας και μελλοντική πρόεδρο της Ομάδας Αναφοράς της Eurovision, το οποίο υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ομάδας Αναφοράς, Bakel Walden, και ο εκτελεστικός επόπτης της διοργάνωσης, Martin Osterdahl – αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Pais.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού και την ώρα που παρουσίαζαν τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό με το τραγούδι «New Day Will Rise», οι σχολιαστές της RTVE, Tony Aguilar και Julia Varela, αναφέρθηκαν στην πρόσφατη επιστολή της RTVE προς την EBU, με την οποία ζητούσαν συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη διοργάνωση. Επίσης, υπενθύμισαν τον αριθμό των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ξεπερνά τους 53.000, ενώ σε αυτό τον απολογισμό συμπεριλαμβάνονται και περισσότερα από 15.000 παιδιά.

Δείτε τις δηλώσεις των σχολιαστών:

Η παρέμβαση αυτή θεωρήθηκε από την EBU ως παραβίαση της ουδετερότητας του διαγωνισμού, καθώς το εγχειρίδιο των σχολιαστών απαγορεύει πολιτικές δηλώσεις.

Από την πλευρά της, η RTVE επιβεβαίωσε στην εφημερίδα El País ότι οι σχολιαστές έδρασαν «σε συντονισμό με τον τηλεοπτικό σταθμό». Πηγές κοντά στον δημόσιο φορέα αναφέρουν ότι στον τελικό της διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί απόψε, «θα υπάρξει μια χειρονομία» σχετικά με τη διαμάχη.

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν έκπληξη για τη στάση της EBU, υπογραμμίζοντας ότι το σχόλιο των σχολιαστών δεν απευθυνόταν σε συγκεκριμένη χώρα και ότι το αίτημα για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα έπρεπε να θεωρείται πολιτική δήλωση, την ίδια στιγμή που η ισραηλινή αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η EBU, στο έγγραφο που απέστειλε, υπενθυμίζει στην RTVE ότι οι σχολιαστές της οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες του φεστιβάλ, οι οποίες «απαγορεύουν πολιτικές δηλώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ουδετερότητα του διαγωνισμού». Το κείμενο, γραμμένο στα αγγλικά, τονίζει ότι «οι αριθμοί των θυμάτων δεν έχουν θέση σε ένα απολιτικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, του οποίου το σύνθημα, ‘Ενωμένοι για τη μουσική’, ενσαρκώνει τη δέσμευσή μας για ενότητα».

