Eurovision: Η Γαλλία επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό και την αντίθεσή της σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ - Real.gr

Η Γαλλία επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026 και τη στήριξή της στην παρουσία του Ισραήλ σε αυτόν, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο μποϊκοτάζ που ανακοινώθηκε από διάφορες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου France Télévisions επανέλαβε τη στήριξη του ομίλου στη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου ΚΑΝ στον διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία τον επόμενο Μάιο.

Η διοργάνωση της Eurovision εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δικτύων που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της οποίας επικεφαλής είναι η πρόεδρος της France Télévisions Ντελφίν Ερνότ Κουνσί.

Στη γενική συνέλευση της EBU χθες, Πέμπτη, στη Γενεύη, «μεγάλη πλειονότητα» δικτύων «συμφώνησαν να μην πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή» του Ισραήλ, κάτι που ζητούσαν πολλές χώρες λόγω της πολιτικής του στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε κύμα αποχωρήσεων από τα δίκτυα της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του σε ανάρτηση στο Χ που «η Eurovision δεν υπέκυψε στις πιέσεις και που η Γαλλία συνέβαλε στο να αποτραπεί μποϊκοτάζ του Ισραήλ σε αυτή την διοργάνωση».

«Ζητώ την κατηγορηματική απόρριψη του σκοταδισμού που προωθούν όσοι υποστηρίζουν το μποϊκοτάζ στα θέατρα και στα πανεπιστήμια. Θα έπρεπε, ως αντίθεση στην πολιτική μιας κυβέρνησης, να φθάσουμε την ανοησία έως το σημείο της απαγόρευσης των μυθιστορημάτων του Νταβίντ Γκρόσμαν, των ταινιών του Άμος Γκιτάι, των συναυλιών του Αβισάι Κοέν και του Ντανιέλ Μπαρενμπόιμ;», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, καθώς και η χρήση του διαγωνισμού για πολιτικούς σκοπούς από το Ισραήλ, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολο να το διατηρηθεί η Eurovision ως ουδέτερο πολιτιστικό γεγονός», δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας της δημόσιας ισπανικής τηλεόρασης RTVE Αλφόνσο Μοράλες.

Το Ισραήλ έχει κατηγορηθεί για ανάμειξη και πολιτική εργαλειοποίηση του διαγωνισμού. Υπό την πίεση των εκκλήσεων για μποϊκοτάζ, η EBU ανακοίνωσε στις 21 Νοεμβρίου τροποποίηση των κανόνων του διαγωνισμού και την ενίσχυση των προσπαθειών για να «εντοπιστεί και να αποτραπεί κάθε δραστηριότητα για νοθεία ή συντονισμό της ψηφοφορίας». Χθες ανακοινώθηκαν και άλλα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας του διαγωνισμού.