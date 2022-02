Eurovision 2022: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή της Ρωσίας στον φετινό διαγωνισμό

«Στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου κρίσης που εκτυλίσσεται σήμερα στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να φοβόμαστε πως μια ρωσική συμμετοχή φέτος θα πλήξει το κύρος του διαγωνισμού. Προτού λάβει αυτήν την απόφαση, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union- EBU) χρειάστηκε χρόνο για να διαβουλευτεί με τα μέλη της», υπογραμμίζεται σε ένα δελτίο τύπου της EBU, που δημοσιεύτηκε σήμερα.

