Εurovision: Eντάσεις μεταξύ αστυνομίας και φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών έξω από τον χώρο διεξαγωγής του τελικού - Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ - ΒΙΝΤΕΟ

«Φαίνεται ότι έχουν την εξουσιοδότηση να είναι πιο επιθετικοί από το συνηθισμένο», είπε αναφερόμενη στην αστυνομία της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα, μια 45χρονη κάτοικος του Μάλμε. «Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό».

Η αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε ότι έκανε χρήση δακρυγόνων, προσπάθησε να απωθήσει τους διαδηλωτές πίσω σε μια πλατεία όπου υπάρχει άδεια να γίνει μια συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων.

Huge pro-Hamas protests outside the Eurovision Stadium in Malmö, Sweden.

Footage shows Greta Thunberg being arrested by authorities at the site of the demonstrations.