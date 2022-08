Ευχαριστίες της Ε.Ε. προς την Ελλάδα για τη βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Πορτογαλία

Η χώρα μας έστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο τουίτερ, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκάφων CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας στην Πορτογαλία - μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας - για την υποστήριξη των πυροσβεστικών της δυνάμεων στην αντιμετώπιση των συνεχιζομένων δασικών πυρκαγιών στη χώρα.

Παράλληλα δήλωσε την ετοιμότητα της για περαιτέρω παροχή βοηθείας.

"We have mobilised two firefighting planes to help Portugal fight the ongoing forest fires. Thank you Greece for sending the firefighting planes via EUCivPro Mechanism to support Portugal. We stand ready to provide further assistance", αναφέρεται στο σχετικό τουίτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο CL-415 επιχείρησαν σήμερα στο Μόντε Ρεάλ της Πορτογαλίας.