Ευρωπαϊκά ταχυδρομεία περιορίζουν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ λόγω δασμών - Real.gr
14:15, 23/08/2025
ΠΗΓΗ: EPA/TOLGA AKMEN

Λόγω της αυστηροποίησης των δασμολογικών κανόνων στις ΗΠΑ πολλά ευρωπαϊκά ταχυδρομεία ανακοίνωσαν την αναστολή της αποστολής δεμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με κάποιες εξαιρέσεις.

Από τη Δευτέρα η γαλλική εταιρεία ταχυδρομείων La Poste επεσήμανε ότι δεν θα δέχεται δέματα με προορισμό τις ΗΠΑ, με εξαίρεση όσα αποστέλλονται μέσω της Chronopost ή όταν πρόκειται για δώρα μεταξύ φυσικών προσώπων η αξία των οποίων είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

«Λόγω έλλειψης επιπλέον πληροφοριών από τα αμερικανικά τελωνεία για τους τεχνικούς όρους αποστολής δεμάτων προς τις ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε προσωρινά τις αποστολές», ανέφερε αξιωματούχος της La Poste.

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και η γερμανική εταιρεία ταχυδρομείων, εξηγώντας ότι θα περιορίσει «προσωρινά» σημαντικά τις αποστολές δεμάτων και προϊόντων προς τις ΗΠΑ.

Από σήμερα η Deutsche Post, που πλέον έχει μετονομαστεί σε DHL Group, «θα αναστείλει προσωρινά» την στάνταρ αποστολή δεμάτων προς τις ΗΠΑ. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις και αφορά δέματα μέγιστου βάρους 31 κιλών, διευκρινίζει στον ιστότοπό της η DHL.

Δεκτά θα γίνονται μόνο τα δέματα που δηλώνονται ως δώρα και έχουν μέγιστη αξία 100 δολάρια (86 ευρώ), προσθέτει, όπως και η αποστολή εγγράφων.

Ωστόσο η DHL υπογραμμίζει ότι θα εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν παρατυπίες.

Ήδη τον Απρίλιο η DHL είχε επισημάνει ότι αναστέλλει προσωρινά τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ αξίας μεγαλύτερης των 800 ευρώ.

Εξάλλου και άλλοι εθνικοί πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών της Ευρώπης – όπως η BPost του Βελγίου, η Correos της Ισπανίας, η PostNord, το δανοσουηδικό δίκτυο, ή ακόμη και η Austrian Post της Αυστρίας– έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχους περιορισμούς.

Και το κίνημα θα μπορούσε να εξαπλωθεί καθώς η PostEurop, η Ένωση Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ταχυδρομικών Φορέων η οποία εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς δημόσιους ταχυδρομικούς φορείς και περιλαμβάνει 52 μέλη, προειδοποίησε στις 19 Αυγούστου για τον κίνδυνο αναστολής των αποστολών δεμάτων προς τις ΗΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι νέοι κανονισμοί των ΗΠΑ, «οι οποίοι υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που προβλέπεται σε παγκόσμιο επίπεδο από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση», θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο στις ταχυδρομικές εταιρείες όλου του κόσμου και στους πελάτες τους που στέλνουν προϊόντα μέσω των ταχυδρομικών δικτύων προς την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ», τόνισε η PostEurop.

Εάν δεν βρεθεί «λύση» «πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός στις 29 Αυγούστου 2025, τα μέλη της PostEurop, σε συμφωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν ή να αναστείλουν προσωρινά την αποστολή αγαθών μέσω ταχυδρομικών δικτύων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε.

Στα τέλη Ιουλίου η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την απαλλαγή από τον φόρο που προβλεπόταν για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ισχύ από τις 29 Αυγούστου.

Η Ουάσινγκτον θα φορολογήσει τις ταχυδρομικές αποστολές -αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων- με τον ίδιο συντελεστή που ισχύει για άλλα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ, δηλαδή 15%, σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία που υπεγράφη στα τέλη Ιουλίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

