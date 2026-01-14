Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters: «Εντός 24 ωρών πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν» - Real.gr

Ενδείξεις επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, έρχονται τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα, καθώς τόσο το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ που μεταφέρει τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας αναχώρησε ξαφνικά από τη βάση Νεβατίμ – ακριβώς όπως είχε γίνει το καλοκαίρι του 2025 λίγο πριν από τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν – όσο και μέρος του προσωπικού που βρίσκεται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ αποχώρησε λόγω των «αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων».

Αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι η αναχώρηση του “Wing of Zion” («Φτερό της Σιών») σχετιζόταν με στρατιωτική δράση και δήλωσαν ότι ήταν μέρος της τακτικής εκπαίδευσης. Το αεροσκάφος πέταξε στην Κρήτη την Τετάρτη πριν επιστρέψει στο Ισραήλ.

Η Αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί 10.000 στρατιώτες και έγινε στόχος του Ιράν τον Ιούνιο ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Επίσης, δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Τέλος, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.