Ευρωπαίοι ηγέτες ενόψει της συνάντησης Tραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο - Real.gr

Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν σήμερα πεισμένοι ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Επίσης, ανέφεραν ότι μια λύση «πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας», συμπεριλαμβανομένης της «ανάγκης για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία της και την εδαφική της ακεραιότητα»

Δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της συνόδου κορυφής που ανήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.