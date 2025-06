Ευρώπη: Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το νότιο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου - Real.gr

Το κύμα έντονης ζέστης συνεχίζεται σήμερα στη νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στη Γαλλία, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φθάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στα δύο τρίτα της χώρας, υποσχόμενος «πολύ δυσάρεστες» νύχτες, κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει κάτω των 20 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τον Τριστάν Αμ, μετεωρολόγο της Météo-France.

Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το νότιο τμήμα της χώρας σήμερα για δεύτερη συναπτή ημέρα, προτού επεκταθούν προς τον βορρά, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Το επεισόδιο αναμένεται να διαρκέσει έως την Τρίτη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας προβλέπει οι θερμοκρασίες να ανέλθουν σε 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα στις περιφέρειες όπου έχει κηρυχθεί πορτοκαλί συναγερμός και θα προσεγγίσουν «περιστασιακά τους 40 βαθμούς Κελσίου κοντά στη Μεσόγειο».

Στη Μασσαλία (νότια), η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν στις δημοτικές πισίνες και δημοσίευσε έναν χάρτη με τους δημόσιους χώρους που θα διαθέτουν κλιματισμό.

Η πόλη της Νίκαιας (νότια) διαβεβαίωσε από την πλευρά της πως σχεδόν 250 φορητοί ανεμιστήρες «παραδόθηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες» σε σχολεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η διανομή ανεμιστηρών σε ηλικιωμένους ανθρώπους που ζουν μόνοι.

Στην Ιταλία, 17 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως στο Μιλάνο, την Μπολόνια και το Τορίνο, και στο νότιο τμήμα, ιδίως στη Νάπολη και το Παλέρμο, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Italy’s health ministry has warned residents and tourists of soaring temperatures across the country, issuing a red alert for 21 cities this weekend including Rome, Milan and Venice ➡️ https://t.co/MAsaHIFGdY pic.twitter.com/ttP1lUxCLK

— AFP News Agency (@AFP) June 27, 2025