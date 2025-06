Έξαλλος ο Τραμπ για την παραβίαση της εκεχειρίας Ισραήλ-Ιράν - «Δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν» - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν ότι παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός που ο ίδιος ανακοίνωσε και εξέφρασε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια με το Ισραήλ που ανακοίνωσε σχέδια για σφοδρά πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

«Ισραήλ. Μη ρίχνετε βόμβες. Αν το κάνετε είναι μεγάλη παραβίαση. Γυρίστε πίσω τους πιλότους σας, τώρα!», έγραφε ο Τραμπ στο Truth Social λίγο μετά την αναχώρησή του για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Χάγη.

Πριν από την επιβίβασή του στο αεροπλάνο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι «ικανοποιημένος» με καμία από τις δύο πλευρές, κυρίως με το Ισραήλ που «άδειασε» τα όπλα του στο Ιράν αμέσως αφού συμφώνησε με την κατάπαυση του πυρός.

«Θα πρέπει να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ πρέπει να ηρεμήσει, πρέπει να κάνω το Ισραήλ να ηρεμήσει», πρόσθεσε. «Μόλις κάναμε τη συμφωνία το Ισραήλ έριξε πολλές βόμβες, τις περισσότερες που έχω δει. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ισραήλ», συνέχισε.

«Το Ισραήλ και το Ιράν πολεμούν τόσον καιρό και τόσο σκληρά που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με δεδομένη την κατάφωρη παραβίαση από το Ιράν της εκεχειρίας την οποία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ – με την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ- και με βάση την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης να απαντά με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε παραβίαση, έδωσα εντολή στις IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) … να συνεχίσουν τις υψηλής έντασης επιχειρήσεις εναντίον στόχων του καθεστώτος και της τρομοκρατικής υποδομής στην Τεχεράνη», τόνισε ο Κατς.

Η εντολή αυτό δόθηκε αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ισραηλινά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν ιρανικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ και διαψεύδει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, μεταδίδει το Al Jazeera.

Λιγότερες από τρεις ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι πλέον είναι σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι τα συστήματά του αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και κάλεσε τους πολίτες να πάνε σε προστατευμένους χώρους και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας.

Η νέα ένταση καταγράφεται λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία, με το Ισραήλ να δηλώνει πως έχει επιτύχει τους στρατιωτικούς του στόχους.

Tραμπ: «Η εκεχειρία είναι σε ισχύ από τώρα, παρακαλώ μην την παραβιάσετε» – Συμφώνησε το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός με ανάρτηση στο Truth Social: «Η ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΕ!».

THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES!

— Trump Posts on 𝕏 (@trump_repost) June 24, 2025