Εξερράγη ακόμα μία δοκιμαστική πτήση της SpaceX - Βίντεο - Real.gr

Την όγδοη δοκιμαστική πτήση του γιγάντιου συστήματος Starship, εκτόξευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής η SpaceX με σκοπό να δοκιμάσει το διαστημόπλοιο σε συνθήκες πίεσης.

Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έχασε επαφή καθώς το διαστημόπλοιο έπεσε και διαλύθηκε.

Η τελευταία δοκιμαστική εκτόξευση του μεγαλοπυραύλου Starship κατέληξε σε μερική αποτυχία, καθώς το ανώτερο στάδιο εξερράγη στον αέρα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, λίγα λεπτά μετά την επιτυχή ανάκτηση του προωθητικού πυραύλου

Αυτή τη φορά, τα συντρίμμια από την τελευταία έκρηξη φαίνονται να πέφτουν από τον ουρανό πάνω από τη Φλόριντα. Δεν έγινε αμέσως γνωστό αν το σύστημα αυτοκαταστροφής του διαστημοπλοίου είχε ενεργοποιηθεί για να το ανατινάξει.

Ο πύραυλος ύψους 123 μέτρων (403 ποδών) εκτοξεύτηκε από το Τέξας. Η SpaceX έπιασε τον εκτοξευτήρα του πρώτου σταδίου πίσω στην εξέδρα με γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες, αλλά οι κινητήρες του διαστημικού σκάφους στην κορυφή άρχισαν να σβήνουν καθώς κατευθυνόταν ανατολικά για μια ελεγχόμενη είσοδο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Η επαφή χάθηκε καθώς το διαστημόπλοιο άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

We’re noticing slightly different flight patterns over the Caribbean after the explosion of SpaceX’s Starship. On its eighth test flight, the rocket lost control and exploded 10 minutes after launching… pic.twitter.com/tAAEwac7u7

Το Starship έφτασε σε ύψος σχεδόν 150 χιλιομέτρων (90 μιλίων) πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και πριν μπορέσουν να αναπτυχθούν τέσσερις εικονικοί δορυφόροι. Δεν ήταν άμεσα σαφές πού κατέπεσε, αλλά εικόνες φλεγόμενων συντριμμιών καταγράφηκαν από τη Φλόριντα, μεταξύ άλλων κοντά στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Η διαστημική πτήση υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μία ώρα.

Whoa! SpaceX launched the 8th test flight of Starship from South Texas at 6:30 pm tonight. Less than 10 minutes later, there was a spectacular explosion somewhere south of Florida or over the Bahamas that created the debris filed you see here. pic.twitter.com/KHidt8Fydf

— Bōnée (@notyourmamajoe) March 7, 2025