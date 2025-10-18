Εξοπλιστικά, Ουκρανία, Γάζα, ένταξη στην ΕΕ επί τάπητος στη συνάντηση των ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας - Real.gr

Η αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με την ΕΕ και τη Γερμανία, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία κυριάρχησαν στις συνομιλίες που είχε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Στην από κοινού συνέντευξη Τύπου των δύο υπουργών, μετά τη συνάντησή τους, ο Χακάν Φιντάν χαιρέτισε με ικανοποίηση τα θετικά βήματα που έχει κάνει η Γερμανία έναντι της Τουρκίας «στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου διαθέτουμε ισχυρές δυνατότητες και ικανότητες, αξιολογούμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα κοινά έργα, παρά τους περιορισμούς».

Τα προγράμματα επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Αναφερόμενος στα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε ότι «η τεχνική συμμετοχή της χώρας μας στον αμυντικό μηχανισμό και η ανάπτυξη κοινών έργων αποκτούν σημασία σε μια κρίσιμη περίοδο».

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο ίδιο θέμα δήλωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, γι’ αυτό είναι φυσικό οι αμυντικές βιομηχανίες μας να συνεργάζονται στενά».

«Με ποιον άλλο θα συνεργαστούμε αν όχι με τους εταίρους του ΝΑΤΟ;» αναρωτήθηκε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες από κοινού αποφάσεις όσον αφορά τις αγορές είναι φυσικό να παίζουν ρόλο κριτήρια όπως, για παράδειγμα, η τιμή ή η ποιότητα. Φυσικά, αυτό γίνεται με σκοπό την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ».

«Από την πλευρά της Γερμανίας, από την οπτική γωνία της Γερμανίας, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός εδώ, αντίθετα, θέλουμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία σε όλους τους τομείς» δήλωσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ

Όπως ανέφερε ο Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντηση ετέθησαν και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Είπε πως εκκρεμούν για την Τουρκία να κάνει «τέσσερα – πέντε πράγματα» και ότι οι σχετικές προκαταρκτικές συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

«Η υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προσέγγισης στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών» υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε το ενδιαφέρον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας υπενθυμίζοντας τη σχετική δήλωσή του μετά τις εκλογές του 2023, με την οποία έλεγε στο υπουργείο Εξωτερικών πως πρέπει να πράξουν ό,τι απαιτείται προς την κατεύθυνση αυτή.

«Αυτή είναι η επίσημη πολιτική που έχουμε θέσει και είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς σε αυτό το θέμα» τόνισε, προσθέτοντας όμως ότι δεν πρόκειται για μία μονομερή ενέργεια, «υπάρχουν υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές».

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ ανεξαρτήτως ένταξης

«Στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια σύγκλιση με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα της εποχής και με μια νέα οπτική γωνία. Όπως ανέφερα, η βούληση του προέδρου της Δημοκρατίας είναι απόλυτη και ως κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο» προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Στα επιμέρους ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, ο Χακάν Φιντάν έθεσε εκ νέου το θέμα της επικαιροποίησης της Τελωνειακής Ένωσης, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι πολίτες στο να πάρουν θεωρήσεις Σένγκεν, προκειμένου να ταξιδέψουν σε χώρες της ΕΕ.

«Θεωρούμε πολύτιμα τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τις βίζες Σένγκεν. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα σε αυτούς τους τομείς δεν έχουν επιλυθεί πλήρως» ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για τη Γάζα

Στις συνομιλίες των δύο υπουργών συζητήθηκε και το θέμα της Γάζας και ερωτηθείς σχετικά ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι «η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έμεινε σιωπηλή στη δύσκολη και τραγική κατάσταση που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 και στοίχισε τη ζωή σε τόσους πολλούς ανθρώπους», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Στις 7 Οκτωβρίου, είπαμε ότι λόγω της τρομοκρατίας της Χαμάς έχασε τη ζωή του ο μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Αυτή ήταν μια τρομοκρατική επίθεση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Αλλά ταυτόχρονα σε αυτόν τον αγώνα του Ισραήλ, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, στον αγώνα του εναντίον της Χαμάς, οι άνθρωποι πραγματικά έζησαν μια κόλαση. Δεν θέλουμε να αγνοήσουμε τίποτα εδώ» σημείωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Γερμανία περιόρισε τις αποστολές όπλων στο Ισραήλ, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, και τόνισε ότι το Βερολίνο στηρίζει τη λύση των δύο κρατών, θέση την οποία επιβεβαίωσε τόσο με τη συμμετοχή του μαζί με τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όσο και με την ψήφο του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Βάντεφουλ: Η Γερμανία έχει ιστορική ευθύνη έναντι του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας έκανε λόγο για επίγνωση της ιστορικής ευθύνης της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, τόνισε όμως ότι «εξακολουθούμε να έχουμε ευθύνη έναντι του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και θα εκπληρώσουμε αυτή την ευθύνη μας έναντι των Παλαιστινίων».

Για το ίδιο θέμα, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «και οι δύο πλευρές επιβεβαιώσαμε ότι προσδοκούμε τη συνέχιση της εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών αποτελεί βασικό βήμα για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι η ανάσα της Γάζας και η ελπίδα της Παλαιστίνης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας» είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για την Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «το μοναδικό ζήτημα της Ρωσίας δεν είναι η Ουκρανία, η επιθετικότητα της Ρωσίας στρέφεται προς όλη την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. […] Βλέπουμε ότι η Ρωσία δοκιμάζει όλο και περισσότερο το ΝΑΤΟ».

«Συνεχίζουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες για να μην κλιμακωθεί αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι του Πούτιν. Και πρέπει να εμποδίσουμε τη Ρωσία να επενδύει χρήματα στον πόλεμο. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στο 19ο πακέτο κυρώσεων» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις δεν πρέπει να παρακάμπτονται μέσω εταιρειών σε τρίτες χώρες, διαφορετικά θα τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφάλειας τόσο της Ευρώπης όσο και του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν είπε ότι έγινε αξιολόγηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία και ο τερματισμός της σύγκρουσης, ενώ εξετάστηκε και η συμβολή της Συμμαχίας στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ουκρανίας.

«Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και η λήξη του πολέμου, καθώς και η αποφυγή της εξάπλωσης των συγκρούσεων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Διότι πλέον δεν επηρεάζονται μόνο οι δύο πλευρές, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονομία, η παγκόσμια οικονομία και εμείς, κυρίως εξαιτίας του προβλήματος στην παροχή ενέργειας» σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ είπε ότι η Γερμανία επιθυμεί όλες οι κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες να μπορούν να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.