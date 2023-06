«Έχουμε να κάνουμε με έξαλλους τρελούς»: Ξέσπασμα Τραμπ για τη δίωξη σε βάρος του από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

Η δίωξη σε βάρος του, η δεύτερη μέσα σε δυο μήνες, έπειτα από αυτή που του άσκησε η πολιτεία της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο για λογιστική απάτη, σημαίνει πιθανόν πως οι προεδρικές εκλογές του 2024 δεν θα έχουν όμοιές τους, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης του απερχόμενου Δημοκρατικού προέδρου διώκει το φαβορί της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων.

Ο κ. Τραμπ, που δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως είναι θύμα πολιτικής σκευωρίας, εμφανίστηκε χθες σε δυο εκδηλώσεις των Ρεπουμπλικάνων, αρχικά στην Τζόρτζια, κατόπιν στη Βόρεια Καρολίνα, καταφερόμενος εναντίον αυτής που χαρακτήρισε άδικη επίθεση σε βάρος του από τη δικαιοσύνη.

«Έχουμε να κάνουμε με έξαλλους τρελούς», είπε ο πρώην πρόεδρος στο Γκρίνσμπορο, στη Βόρεια Καρολίνα.

«Αυτή η ανυπόστατη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος μου από το (...) υπουργείο αδικίας της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι ανάμεσα στις πιο φρικτές καταχρήσεις εξουσίας στην ιστορία της χώρας μας», πέταξε, επαναλαμβάνοντας πως η δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε πολιτικό «όπλο».

«Για αυτό το κάνουν, αν δεν ήμουν [σ.σ. υποψήφιος για νέα προεδρική θητεία] δεν θα γινόταν κυνήγι μαγισσών, δεν θα απαγγέλλονταν κατηγορίες», είπε στους οπαδούς του.

Οι δυο προεκλογικές εμφανίσεις του έγιναν μόλις τρεις ημέρες προτού παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι. Κατηγορείται πως έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ διατηρώντας στην κατοχή του απόρρητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών μυστικών και στοιχείων για τα πυρηνικά της χώρας, αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο.

