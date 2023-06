«Έχουν λιγότερες από 20 ώρες οξυγόνου»: Κορυφώνεται η αγωνία για τους επιβαίνοντες του βαθυσκάφους στο ναυάγιο του Τιτανικού

«Το πλήρωμα του υποβρύχιου σκάφους TITAN μπορεί να έχει λιγότερες από 20 ώρες αναπνεύσιμου αέρα που του απομένουν, αν είναι ακόμη ζωντανό», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής ακτοφυλακής.

Ο αντιναύαρχος John Mauger, μιλώντας στο BBC News, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ακριβώς πόσος χρόνος τους απομένει, λόγω διαφόρων παραγόντων. Η εκτίμηση των 20 ωρών βασίζεται σε μια αρχική εκτίμηση που έλεγε ότι το σκάφος είχε 96 ώρες προμήθειας οξυγόνου».

“We are looking at a period of time about 20 hours from now”

Rear Admiral John Mauger from US Coast Guard says they are putting "all available resources" into search

https://t.co/eaPc2rNgM7pic.twitter.com/UUuHUQ6AD3