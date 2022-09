Εχθροπραξίες στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας: Αναφορές για θύματα - Έκκληση των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επιθέσεις ως αντίποινα για τη ναρκοθέτηση περιοχών από Αρμενίους στο Ντασκασάν, το Καλμπατζάρ και το Λατσίν. Αποδίδοντας στο Γερεβάν την ευθύνη για τις συγκρούσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές.

