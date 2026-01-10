Exxon: «Μη επενδυτικός» ο στόχος του Τραμπ για πετρελαϊκή ανοικοδόμηση 100 δισ. στη Βενεζουέλα - Real.gr

Η Exxon και η Shell «δεν πρόκειται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια», χωρίς φυσική ασφάλεια, νομική εγγύηση και ανταγωνιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως ανακοίνωσαν οι εκπροσωποί τους, διαψεύδοντας ουσιαστικά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι πετρελαϊκοί κολοσσοί είναι έτοιμοι να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» στη Βενεζουέλα .

Η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, όπου παρέστησαν εκπρόσωποι 17 πετρελαϊκών εταιρειών, μεταξύ αυτών της ιταλικής Eni και της ισπανικής Repsol, επισκιάστηκε από την ανακοίνωση ότι η Exxon απαιτεί εγγυήσεις ασφαλείας πριν στείλει ομάδα Βενεζουέλα και ζητά μεταρρύθμιση του νόμου περί υδρογονανθράκων της Βενεζουέλας.

Ενθαρρύνει η Chevron

H Βενεζουέλα μάς παρέχει 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και την ευχαριστούμε. Η Κίνα μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο από εμάς και η Ρωσία επίσης», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, μια εβδομάδα μετά την αμερικανική επίθεση στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Προέτρεψε τις εταιρείες να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

Υπογράμμισε όμως ότι όλα θα γίνουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποφασίσουν ποιες πετρελαϊκές εταιρείες θα εκμεταλλευτούν τα τεράστια αποθέματα στη Βενεζουέλα. «Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής ExxonMobil Ντάρεν Γουντς, ωστόσο υπενθύμισε: «Τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν κατασχεθεί δύο φορές σε αυτήν τη χώρα, επομένως μπορείτε να φανταστείτε ότι προκειμένου να επιστρέψουμε για τρίτη φορά θα απαιτούνταν αρκετά σημαντικές αλλαγές». Υπό τις παρούσες συνθήκες, θα ήταν «αδύνατον να επενδύσουμε» εκεί, συμπλήρωσε.

Μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε ότι «θα απαιτηθεί χρόνος» έως ότου επανεκκινήσει η παραγωγή πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ. Ανέρχονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, περισσότερα από της Σαουδικής Αραβίας (267 δισεκ.) και του Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή της είναι μέτρια, περιορισμένη σε περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που αποδίδεται σε ανεπαρκείς επενδύσεις και στις αμερικανικές κυρώσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Chevron, Μαρκ Νέλσον, ο οποίος καθόταν δίπλα στον σύμβουλο του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, τόνισε ότι η εταιρεία έχει 100 χρόνια ιστορίας στη Βενεζουέλα και ως η μόνη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή εκεί είναι έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή κατά 100% άμεσα.

Με το βλέμμα στην αίθουσα χορού

Προς έκπληξη των παρυρισκομένων ο Ντόναλντ Τραμπ σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα λέγοντας ότι θέλει να θαυμάσει τη θέα, αναφορικά με την υπό κατασκευή αίθουσα χορού που εκτός από ελαξίσφαιρα τζάμια φέρει θωράκιση κατά drones.

Το σημείωμα του Ρούμπιο

Ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να διαβάσει σε όλους το σημείωμα που τού έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προκαλώντας αμηχανία με το γέλιο του. «Ο Μάρκο μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα που λέει πήγαινε πίσω στη Chevron, γιατί θέλουν να συζητήσουν κάτι. Επιστρέφω στη Chevron. Ευχαριστώ, Μάρκο».