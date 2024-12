Έζησε τον τρόμο στα χέρια της Χαμάς και τώρα παντρεύεται

Η 21χρονη κοπέλα, που είχε τραυματιστεί στο χέρι και είχε χειρουργηθεί σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας όσο ήταν όμηρος, εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς.

«Αυτή τη στιγμή είμαι στη Γάζα» ακουγόταν να λέει. Μιλούσε για την ιατρική περίθαλψη που της παρείχαν εκεί ενώ έκανε έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να επιστρέψει στο σπίτι της. «Σας παρακαλώ, βγάλτε μας από εδώ το ταχύτερο δυνατόν» έλεγε. Μέχρι την εμφάνιση του βίντεο οι συγγενείς της πίστευαν ότι είναι νεκρή. Τελικά, έπειτα από 55 μέρες ομηρίας, η Μία Σεμ αφέθηκε ελεύθερη.

Hamas releases its first footage of a hostage. The group says it is providing medical treatment to her. Though I think this is a poor attempt to show they are treating the hostages well. The hostage appears to be Israeli. pic.twitter.com/JDATGYenCr