«Φαρμάκι στάζει» η Άγκυρα για την Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου

«Η δήλωση, που δημοσιεύθηκε μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021 με τη συμμετοχή των ηγετών της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης, είναι μια νέα εκδήλωση των εχθρικών πολιτικών του ελληνικού δίδυμου απέναντι στην Τουρκία και την ΤΔΒΚ. Η συμπερίληψη της Αιγύπτου σε αυτή τη δήλωση είναι ένδειξη ότι η αιγυπτιακή διοίκηση δεν έχει καταλάβει ακόμη την πραγματική διεύθυνση όπου μπορεί να συνεργαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια, η Άγλυρα τονίζει ότι: «Έχουμε δείξει σε φίλους και εχθρούς ότι καμία πρωτοβουλία στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ δεν μπορεί να είναι επιτυχής. Η Τουρκία υποστηρίζει ενεργειακά έργα που θα αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής. Ωστόσο, αυτά τα έργα δεν πρέπει να αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων και πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς».

«Η Τουρκία έδωσε τις απαραίτητες απαντήσεις στις προσπάθειες αυτών των δύο (Ελλάδας - Κύπρου) να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας ώστε να προκαλέσουν ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε αποφασιστικά τόσο τα δικά μας δικαιώματά μας όσο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», καταλήγει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Press Release Regarding the Summoning of the Ambassadors of 10 Countries to the Ministry of Foreign Affairs Following a Joint Statement on an Ongoing Legal Case https://t.co/9pu0T4dny5pic.twitter.com/pkCZWkiGwZ