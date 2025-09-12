FBI: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - Real.gr

Την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψαν οι Αρχές σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτός είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Επίσης δήλωσε ακόμα για τη διαδικασία σύλληψης: «Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον, που «έκαναν το σωστό». Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του συνεργάστηκε για τη σύλληψή του.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο FOX NEWS ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είχε συλληφθεί και ανακρίνεται.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του υπόπτου τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα όπου και τον παρέδωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να γίνει γρήγορα η δίκη και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δολοφόνος θα τιμωρηθεί με τη θανατική ποινή.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο δολοφόνος ομολόγησε στον πατέρα του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές και φρόντισε να είναι «ασφαλής» ο γιός του μέχρι να τον παραλάβουν οι αρχές και να τον θέσουν υπό κράτηση.

Ο διευθυντής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), Kash Patel, πρόκειται να παραχωρήσει σύντομα συνέντευξη Τύπου. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 11 το βράδυ τοπική ώρα στη Γιούτα, το βράδυ της Πέμπτης. Προς το παρόν ελάχιστα είναι γνωστά για τον Ρόμπινσον και οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα το κίνητρο των πυροβολισμών.

Οι αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ότι ο Ρόμπινσον θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί για τη δολοφονία. Οι ερευνητές αποκάλυψαν προηγουμένως ότι τα πυρομαχικά που βρέθηκαν σε ένα όπλο που ανακαλύφθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος είχαν χαραχθεί συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και υπέρ της αντιφασιστικής ιδεολογίας.

Τα βίντεο και ο άνδρας με το μούσι

Όλα ξεκίνησαν όταν εντοπίστηκε βίντεο που δείχνει έναν άνδρα με μούσι να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα στον λαιμό, αναφέρει η New York Post.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προήλθε από τηλεοπτικές μεταδόσεις, δείχνει έναν άνδρα με μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ ανάποδα, να σηκώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης.

Φαίνεται να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα, θυμίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Φαίνεται να κοιτάζει προς τα πίσω, προς την κατεύθυνση από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, αναφέρει η New York Post.

Ο άγνωστος άνδρας, με μακριά μαλλιά και γένια, παρέμεινε όρθιος, ενώ άλλοι έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

This guy cheered after Charlie Kirk was assassinated. I have no words left 😡 pic.twitter.com/I2nWvTyLKG — Lucy (@TheLucyShow1) September 11, 2025

«Αυτός ο τύπος τυχαίνει να ξέρει πού βρισκόταν ο δράστης και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έπεσε στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X, αναρτώντας το βίντεο.

Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνδρας με το μούσι που εμφανίζεται στο βίντεο που έγινε viral, αλλά επέμεινε ότι το έκανε μόνο για να τραβήξει «την προσοχή ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φαίνεται ο ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτιρίου απ’ όπου άνοιξε πυρ, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Νωρίτερα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Δημοσίευσαν φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».