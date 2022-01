FBI: Βρετανός ο δράστης της ομηρείας που έχασε τη ζωή του στο Τέξας, ονομαζόταν Μάλικ Φαϊσάλ Άκραμ

Νωρίτερα σήμερα από τη Φιλαδέλφεια, στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια, ο πρόεδρος Μπάιντεν αναφερόμενος στην ομηρεία σε συναγωγή του Τέξας που κατέληξε στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στον θάνατο του απαγωγέα, μίλησε για "τρομοκρατική ενέργεια" και φάνηκε να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος είχε ζητήσει την απελευθέρωση της Αάφια Σιντίκουι, μιας Πακιστανής επιστήμονα που καταδικάστηκε το 2010 από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε κάθειρξη 86 ετών γιατί είχε προσπαθήσει να πυροβολήσει Αμερικανούς στρατιώτες, ενώ ήταν κρατούμενη στο Αφγανιστάν.

Το περιστατικό "αυτό συνδεόταν με κάποιον" που "είναι στη φυλακή εδώ και 10 χρόνια", δήλωσε ο Μπάιντεν χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

BREAKING: A suspect who was shot dead by officers after taking four people hostage at a Texas synagogue has been named by the FBI as 44-year-old British citizen Malik Faisal Akram.

