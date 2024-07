Φειδίας: Πόσα παίρνει ως ευρωβουλευτής - Το βίντεο στο ΤikTok

«Εκτός αυτού, λαμβάνω 30.000 ευρώ τον μήνα για τον μισθό της ομάδας μου. Επιπλέον, μπορώ να έχω ένα γραφείο στη χώρα μου και για αυτό έχω προϋπολογισμό από το Κοινοβούλιο ως και 5000 ευρώ», συμπληρώνει.

How Much Politicians Get Paid