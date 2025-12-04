Φεντερίκα Μογκερίνι: Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης - Real.gr

Η Φεντερικά Μογκερίνι, πρώην επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, αφού κατηγορήθηκε επίσημα ως ύποπτη σε έρευνα για απάτη σχετικά με φερόμενη ευνοιοκρατία σε διπλωματική εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Σε δήλωση μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου την Πέμπτη, είπε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη».

Η δήλωση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υψηλόβαθμου αξιωματούχου της ΕΕ Στέφανο Σανίνο ότι θα συνταξιοδοτηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε το Euractiv σε δημοσίευμα σήμερα, αφού και ο ίδιος ορίστηκε ύποπτος στην έρευνα.

Ο Σανίνο είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο.

Η έρευνα, υπό την ηγεσία του εισαγγελέα της ΕΕ, επικεντρώνεται σε μια σύμβαση ενός έτους που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη δημιουργία μιας νέας ακαδημίας για την εκπαίδευση νέων διπλωματών και υπαλλήλων της ΕΕ για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι, κατά την περίοδο 2021-2022, το Κολλέγιο και η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενδέχεται να συνωμότησαν για να κατευθύνουν αθέμιτα κονδύλια της ΕΕ προς το έργο, μεταξύ άλλων με την φερόμενη παροχή εκ των προτέρων πληροφοριών στο Κολλέγιο σχετικά με τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ήταν επίσημα ανοιχτός σε πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη.

Οι Αρχές έθεσαν χθες υπό κράτηση την Τρίτη, την Μογκερίνι, τον Σανίνο καθώς και τον συνδιευθυντή του Κολλεγίου, Τσέζαρε Ζεγκρέτι. Αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι με εγγύηση, χθες, Τετάρτη, αφού τους απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση ευνοιοκρατίας και απάτης.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και πιστεύω ότι θα διαπιστωθεί η ορθότητα της δράσης του Κολλεγίου», δήλωσε η Μογκερίνι σε ανακοίνωση μετά την αποφυλάκισή της, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές».

Η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2020, εποπτεύοντας τα πανεπιστημιακά του ιδρύματα στη Μπριζ, τη Βαρσοβία και τα Τίρανα. Το 2022 ανέλαβε επίσης τη θέση της διευθύντριας της διπλωματικής ακαδημίας, η οποία μετατράπηκε σε μόνιμη θέση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ το 2024, με χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.