Φιάσκο για τους Δημοκρατικούς στην Αϊόβα - Ο Σάντερς δημοσιοποίησε δικά του στοιχεία που τον δείχνουν νικητή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκστρατείας του, ο Σάντερς λαμβάνει 28,62%, ο Μπούτιτζετζ έρχεται δεύτερος με το 25,71%, η προοδευτική γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν 18,42% και ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν καταλαμβάνει παρά την τέταρτη θέση, με το 15,08%, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί θα αποτελεί βαριά ήττα γι’ αυτόν.

HUGE BREAKING NEWS: Bernie Sanders has Released his internal numbers for the Iowa Caucus and as of now with 40% reporting Bernie Sanders is in 1st Place with nearly 30%.pic.twitter.com/ZsTDNxzvCB