Φίλη της πριγκίπισσας Λατίφα του Ντουμπάι κατηγορεί τα ΗΑΕ για «βασανιστήρια και απαγωγή»

Τον Μάρτιο του 2018 η πριγκίπισσα Λατίφα, κόρη του σεΐχη Μοχάμεντ μπεν Ρασίντ αλ Μακτούμ, επιχείρησε να φύγει με ένα γιοτ από τα Εμιράτα, μαζί με την Τιίνα Γιαουχιάινεν, την προπονήτριά της στην καποέιρα. Όμως τη νύχτα της 4ης προς την 5η Μαρτίου, το σκάφος τους εντοπίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και ρυμουλκήθηκε πίσω στα Εμιράτα.

Η Γιαουχιάινεν υποστηρίζει ότι «συνελήφθη αυθαίρετα και βασανίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας των Εμιράτων που συνεργάζονταν με το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό». Υποστηρίζει επίσης ότι υποβλήθηκε σε πολύωρες ανακρίσεις, χωρίς την παρουσία δικηγόρου, και υποχρεώθηκε να υπογράψει μια ομολογία από τις αρχές των Εμιράτων που την κατηγορούσαν για την «απαγωγή» της πριγκίπισσας.

Today I am starting my fight for Justice for what I suffered for trying to help my friend Latifa. My legal team have submitted a complaint in Germany asking the Prosecutor to investigate the people responsible including the ruler of Dubai and Head of Interpol Maj Gen Al-Raisi.