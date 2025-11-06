Quantcast
Φιλιππίνες: 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Καλμάγκι - Real.gr
real player

Φιλιππίνες: 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Καλμάγκι

04:30, 06/11/2025
Φιλιππίνες: 140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι από τον τυφώνα Καλμάγκι

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον 140 νεκρούς, ενώ 127 πολίτες ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο για το πλήγμα του ακραίου καιρικού φαινομένου, που προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

22:45 05/11
Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί έβαλαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο στη Ν. Υόρκη» - Μαμντάνι: «Ναι στον διάλογο»

Τραμπ: «Οι Δημοκρατικοί έβαλαν έναν κομμουνιστή για δήμαρχο στη Ν. Υόρκη» - Μαμντάνι: «Ναι στον διάλογο»

02:30 06/11
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ, ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη»

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ, ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ των ΗΠΑ: «Η Ελλάδα φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη»

21:09 05/11
Για «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο περιστατικό» μιλάει ο δήμος Μαρκόπουλου, σχετικά με την πτώση σοβά σε σχολική αίθουσα

Για «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο περιστατικό» μιλάει ο δήμος Μαρκόπουλου, σχετικά με την πτώση σοβά σε σχολική αίθουσα

23:52 05/11
Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί 

Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί 

23:47 05/11
Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τη λευχαιμία: «Είχα 90% πιθανότητα να πεθάνω, αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα»

Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τη λευχαιμία: «Είχα 90% πιθανότητα να πεθάνω, αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα»

23:15 05/11
Oι 9 καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε πιο γρήγορα

Oι 9 καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε πιο γρήγορα

23:35 05/11
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

23:00 05/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved