Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι

05:20, 10/10/2025
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το EMSC. Αρχικά, η δόνηση είχε εκτιμηθεί στα 7,2 Ρίχτερ.

Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

 

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τις ακτές.

Πηγή: Reuters

