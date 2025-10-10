Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το EMSC. Αρχικά, η δόνηση είχε εκτιμηθεί στα 7,2 Ρίχτερ.

Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

#Earthquake 18 km E of #Manay (#Philippines) 7 min ago (local time 09:43:59). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/ppO8b90GiZ pic.twitter.com/ZNj6cVdotR — EMSC (@LastQuake) October 10, 2025

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τις ακτές.

Πηγή: Reuters