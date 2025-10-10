Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μιντανάο – Προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το EMSC. Αρχικά, η δόνηση είχε εκτιμηθεί στα 7,2 Ρίχτερ.
Εκδόθηκε ειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι, προειδοποιώντας ότι επικίνδυνα κύματα είναι πιθανό να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.
#Earthquake 18 km E of #Manay (#Philippines) 7 min ago (local time 09:43:59). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/ppO8b90GiZ pic.twitter.com/ZNj6cVdotR
— EMSC (@LastQuake) October 10, 2025
Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, ενώ η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανές ζημιές και μετασεισμούς, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τις ακτές.
Πηγή: Reuters